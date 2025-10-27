Трамп не намерен баллотироваться на пост вице-президента США в 2028 году
Об этом просили некоторые из его сторонников.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп исключил возможность своего выдвижения на пост вице-президента на выборах, которые пройдут в стране в 2028 году, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщают иностранные СМИ, об этом президент США заявил на борту президентского самолета по пути в Японию.
"Я думаю, это слишком мило. Я бы исключил такую возможность, потому что это слишком мило. Я думаю, людям бы это не понравилось. И это было бы как-то неправильно, не так ли?" - сказал он журналистам.
Ранее некоторые сторонники Трампа предлагали, чтобы на выборах 2028 года он баллотировался в качестве вице-президента, а в президентской гонке от Республиканской партии участвовало другое лицо, которое в случае победы могло бы покинуть президентское кресло и при таком исходе высший государственный пост занял бы Трамп.
Самое читаемое
- Более 460 тонн продукции привезли на финальную ярмарку в Астане
- 100 сельских учеников пойдут в новую школу в Актюбинской области
- 709 детей родилось в Казахстане в День Республики
- Пятое "золото" на юношеских Азиатских играх в Бахрейне завоевал Казахстан
- В Алматы создано современное здание для городского сборного пункта призывников