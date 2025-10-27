  • 27 Октября, 16:35

Трамп не намерен баллотироваться на пост вице-президента США в 2028 году

Об этом просили некоторые из его сторонников.

Сегодня, 16:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10
69
Фото: Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп исключил возможность своего выдвижения на пост вице-президента на выборах, которые пройдут в стране в 2028 году, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщают иностранные СМИ, об этом президент США заявил на борту президентского самолета по пути в Японию.

"Я думаю, это слишком мило. Я бы исключил такую возможность, потому что это слишком мило. Я думаю, людям бы это не понравилось. И это было бы как-то неправильно, не так ли?" - сказал он журналистам.

Ранее некоторые сторонники Трампа предлагали, чтобы на выборах 2028 года он баллотировался в качестве вице-президента, а в президентской гонке от Республиканской партии участвовало другое лицо, которое в случае победы могло бы покинуть президентское кресло и при таком исходе высший государственный пост занял бы Трамп.

Самое читаемое

Наверх