Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. В своей публикации в социальной сети Truth Social он заявил, что «сегодня ночью может быть уничтожена целая цивилизация», передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Трампа, происходящие события могут стать одним из ключевых моментов мировой истории.

«Сегодня ночью может исчезнуть целая цивилизация, и восстановить её уже будет невозможно. Я не хочу, чтобы это произошло, но, похоже, именно к этому всё идет. При этом сейчас происходит полный и окончательный процесс смены режима, где могут возобладать более разумные и менее радикальные силы. Возможно, это будет красивое революционное изменение — кто знает? Мы увидим это уже сегодня ночью — в один из самых важных моментов в истории мира. 47 лет шантажа, коррупции и смерти могут закончиться. Да поможет Бог великому народу Ирана», - написал он.

Ранее Трамп уже заявлял, что США способны «уничтожить Иран за одну ночь», подчеркивая, что такой сценарий может быть реализован в кратчайшие сроки.

Заявление прозвучало на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и сообщений о возможных военных действиях в регионе.