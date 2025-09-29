Администрация президента США Дональда Трампа подала апелляцию в Верховный суд, добиваясь пересмотра конституционности указа, направленного на отмену гражданства по праву рождения, передает BAQ.KZ со ссылкой на CNN.

Согласно XIV поправке к Конституции, все люди, родившиеся или натурализованные в США и находящиеся под их юрисдикцией, автоматически признаются гражданами страны и штата проживания. Однако Белый дом считает эту трактовку ошибочной и имеющей "разрушительные последствия".

20 января, в первый день после вступления в должность, Трамп подписал указ "О защите значения и ценности американского гражданства". Но уже 5 февраля окружной судья Дебра Бордман временно приостановила действие документа.

В июле Федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско оставил решение о блокировке в силе. Кроме того, суд в Нью-Гэмпшире запретил применять инициативу Трампа в отношении новорождённых.

26 сентября администрация президента подала апелляции по обоим делам, настаивая на дальнейшем рассмотрении в Верховном суде.