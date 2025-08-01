Президент США Дональд Трамп резко осудил действия России в продолжающемся конфликте с Украиной, назвав их "отвратительными" и пообещав ввести новые санкции в ближайшее время, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Заявление прозвучало на церемонии подписания документов в Белом доме и стало одной из самых жёстких антироссийских реплик Трампа с начала его текущего срока.

По словам Трампа, ситуация остаётся трагической и требует немедленного вмешательства. "Это не моя война — это война Байдена. Но я сказал, что если буду избран, попытаюсь остановить её. Люди продолжают гибнуть — и русские, и украинцы", — отметил президент. Он также обвинил Москву в "безразличии" и "нежелании идти на компромисс", добавив, что неоднократно обращался к Владимиру Путину с призывами к деэскалации, но не получил ответа.

В ближайшее время, как сообщил американский лидер, его специальный представитель Стив Уиткофф после визита на Ближний Восток направится в Москву для ведения переговоров. При этом Трамп подчеркнул, что "не возлагает больших надежд" на эти контакты, но считает необходимым задействовать все дипломатические каналы.

Также президент подтвердил планы по введению санкций в отношении России в течение ближайших 10 дней. "Я не уверен, насколько они повлияют на Путина, но мы должны действовать. Мы не можем просто стоять в стороне", — заявил он.

Примечательно, что, несмотря на агрессивную риторику, Трамп вновь выразил мнение, что США не стоило бы вмешиваться в этот конфликт изначально. Однако теперь, по его словам, "время бездействия прошло".