Трамп объявил, что переговоры с Ираном будут идти в закрытом формате
Сегодня 2026, 01:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth social о том, что существует только одна группа значимых "пунктов", приемлемых для Соединенных Штатов, которые будут обсуждаться за закрытыми дверями в ходе этих переговоров, передает BAQ.KZ.
В своем посте Трамп упомянул, что множество соглашений, списков и писем рассылают люди, которые не имеют абсолютно никакого отношения к переговорам между США и Ираном.
"Во многих случаях это откровенные мошенники, шарлатаны и даже хуже. Их махинации будут быстро раскрыты после завершения нашего федерального расследования. Существует только одна группа значимых "ПУНКТОВ", приемлемых для Соединенных Штатов, и мы будем обсуждать их за закрытыми дверями в ходе этих переговоров. Это ПУНКТЫ, на основе которых мы согласились на ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ", - отметил Лидер США.
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- «Сегодня ночью может исчезнуть целая цивилизация» — Трамп об Иране
- Китай построит научный центр в Алматы: подписаны проекты на $2,7 млрд
- Доллар снова растёт: курс на KASE превысил 473 тенге