  • Главная
  • Новости
  • Трамп объявил, что переговоры с Ираном будут идти в закрытом формате

Трамп объявил, что переговоры с Ираном будут идти в закрытом формате

Сегодня 2026, 01:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:15
Сегодня 2026, 01:15
Фото: Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth social о том, что существует только одна группа значимых "пунктов", приемлемых для Соединенных Штатов, которые будут обсуждаться за закрытыми дверями в ходе этих переговоров, передает BAQ.KZ.

В своем посте Трамп упомянул, что множество соглашений, списков и писем рассылают люди, которые не имеют абсолютно никакого отношения к переговорам между США и Ираном.

"Во многих случаях это откровенные мошенники, шарлатаны и даже хуже. Их махинации будут быстро раскрыты после завершения нашего федерального расследования. Существует только одна группа значимых "ПУНКТОВ", приемлемых для Соединенных Штатов, и мы будем обсуждать их за закрытыми дверями в ходе этих переговоров. Это ПУНКТЫ, на основе которых мы согласились на ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ", - отметил Лидер США.

Наверх