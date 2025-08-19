  • 19 Августа, 05:07

Трамп объявил о подготовке встречи Путина и Зеленского

Он сегодня встретился с президентом Украины и лидерами ЕС.

Фото: (Win McNamee/Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале подготовки к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, передает BAQ.KZ. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social после переговоров в Белом доме.

По словам Трампа, его беседа с Зеленским и европейскими лидерами прошла "очень хорошо". В центре обсуждений были гарантии безопасности для Украины, которые, как отметил американский лидер, готовы предоставить европейские страны в координации с США.

Все очень рады возможности мира для России и Украины, — заявил он.

Трамп добавил, что уже созвонился с Путиным и начал процесс подготовки встречи между российским и украинским президентами. Место проведения переговоров пока не определено. По его словам, после двусторонних переговоров планируется и трехсторонняя встреча с участием Путина, Зеленского и самого Трампа.

Ранее о разговоре лидеров сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, однако он ограничился лишь упоминанием идеи "повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах", не уточнив возможность прямого контакта Путина и Зеленского.

