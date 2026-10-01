Трамп объявил о выводе последних американских военных из Ирака

Президент США Дональд Трамп объявил о завершении вывода американских войск из Ирака. Последние военнослужащие США покинули авиабазу в Эрбиле 30 сентября. Пентагон также официально подтвердил завершение вывода, сообщает AP News.

Трамп назвал произошедшее «великим днем для Америки» и заявил, что Соединенные Штаты завершают многолетнее военное присутствие в стране.

«Сегодня я с удовольствием объявляю, что последние американские силы покидают Ирак. Прошло очень много времени, и очень плохие решения привели нас к участию в этом болоте, но скоро это станет частью истории», – написал Трамп в Truth Social.

Американский президент также высоко оценил нового премьер-министра Ирака Али аль-Заиди, заявив, что поддерживал его с самого начала.

Вывод войск означает завершение операции Inherent Resolve в Ираке. Она была начата в 2014 году для борьбы с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ). В публикации Трампа говорится, что операция была запущена в 2003 году, однако это неточность: в 2003 году началось американское вторжение в Ирак, тогда как непосредственно операция Inherent Resolve стартовала спустя 11 лет.

«Мы пришли, чтобы бороться с халифатом. Халифата больше нет. Мы возвращаемся домой», – заявил Трамп.

Нынешний вывод стал вторым полным уходом американских войск из Ирака. После вторжения 2003 года основной контингент США покинул страну в 2011-м. В 2014 году американские военные вернулись после стремительного наступления ИГИЛ.

Решение о нынешнем поэтапном завершении военной миссии было согласовано Вашингтоном и Багдадом еще в 2024 году. План предусматривал завершение основной миссии коалиции и последующий переход к новому формату двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

При этом завершение военного присутствия не означает полного прекращения сотрудничества США и Ирака в сфере безопасности. По данным AP, американская сторона продолжит оказывать поддержку в области подготовки кадров и разведки.