Трамп объявил перемирие между Россией и Украиной, но Москва молчит

Президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Россией и Украиной. Однако Киев сообщил, что не получал официальных деталей договорённости, а Москва пока не подтвердила соглашение.

С сегодняшнего дня вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной. Обе стороны договорились об этом. Не нарушайте его! — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал о договорённости из публикации американского лидера. Позже он подчеркнул, что Киев готов отказаться от ударов по российским энергетическим объектам, если Москва поступит так же.

Украина поддерживает все реальные и надёжные форматы прекращения огня и прекращения войны. Украина готова не наносить удары по российской энергетике, и рассчитываем на аналогичную готовность России, — заявил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты продолжаются.

По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем, — сказал он журналистам.

Между тем Axios со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что речь могла идти о потенциальном соглашении о прекращении атак на нефтеперерабатывающие заводы. Если стороны договорятся, следующим этапом может стать отказ от ударов по другим объектам энергетической инфраструктуры.

По данным Financial Times, Вашингтон оказывает давление на Киев и европейские столицы, добиваясь прекращения украинских атак на российские НПЗ. Среди возможных мер источники издания назвали приостановку обмена разведданными и механизма закупок американского оружия для Украины PURL.