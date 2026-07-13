Трамп объявил себя «стражем Ормузского пролива» и потребовал 20% с грузов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновляет морскую блокаду Ирана и намерен взимать 20% со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив. По словам Трампа, ограничения коснутся только иранских судов и компаний, связанных с Ираном. Для остальных государств пролив, как утверждает американский лидер, останется открытым.

США при этом возьмут на себя роль «стража Ормузского пролива». Трамп объяснил введение сбора необходимостью компенсировать расходы на обеспечение безопасности в одном из самых напряженных регионов мира. Однако пока неясно, каким образом Вашингтон собирается взимать эти платежи и поддерживают ли инициативу союзники США в Персидском заливе.

Агентство Reuters отмечает, что Белый дом пока не раскрыл механизм реализации этого плана. Заявление Трампа прозвучало после того, как Иран объявил о закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. На фоне новой эскалации цены на нефть выросли почти на 5%, а инвесторы вновь заговорили о риске перебоев с поставками сырья из региона.