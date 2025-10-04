Президент США Дональд Трамп заявил о начале войны с наркокартелями в Карибском регионе. По данным американского правительства, Соединённые Штаты теперь официально рассматривают противостояние с картелями как "вооружённый конфликт", передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Такая формулировка имеет серьёзное значение. Аналогичный статус ранее присваивался операции против террористической группировки ИГИЛ. Это означает, что США получили право наносить масштабные военные удары по картелям, лишать их свободы на неопределённый срок без суда, а также ликвидировать противников даже при отсутствии прямой угрозы.

Ранее наркоторговцев рассматривали исключительно как преступников, которым гарантировалось право на справедливый суд.

Трамп объяснил решение "необходимостью защиты американцев". Однако юристы выражают сомнения в его правомерности. Отставной военный судья Джеффри С. Корн в интервью New York Times заявил, что для объявления войны должно иметь место вооружённое нападение со стороны картелей. Продажа наркотиков, по его словам, к этому не относится.