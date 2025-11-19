Президент США Дональд Трамп дал одобрение на проведение секретных операций на территории Венесуэлы, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету The New York Times.

По данным издания, утверждённые планы разработаны Центральным разведывательным управлением США. Источники NYT отмечают, что операции могут быть направлены на "подготовку поля боя" для возможных будущих действий американских военных. В материале подчеркивается, что решения подобного уровня принимаются крайне редко и говорят о серьёзности намерений Вашингтона в отношении Каракаса.

Детали операций не раскрываются. Неизвестно, будут ли они включать разведывательную деятельность, работу с местной оппозицией, кибероперации или иные действия, традиционно относящиеся к арсеналу ЦРУ. Также не уточняется, когда именно может начаться реализация одобренных Трампом планов.

Эксперты отмечают, что ситуация вокруг Венесуэлы остаётся напряжённой, а политические и экономические кризисы внутри страны продолжают привлекать внимание мировых держав. В этой связи информация о возможных секретных операциях США усиливает международную обеспокоенность дальнейшим развитием событий.