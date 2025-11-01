Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал одобрения на нанесение ударов по военным объектам Венесуэлы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Известия.

Отвечая на вопрос журналистов на борту президентского самолета, Трамп кратко отметил: "Нет", опровергнув сообщения о якобы подготовке военной операции против Каракаса.

Ранее газета Miami Herald со ссылкой на источники в администрации США писала, что Вашингтон рассматривает возможность атаковать военные объекты Венесуэлы и что операция может начаться "в любой момент".

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла эти заявления, подчеркнув, что "неназванные источники не знают, о чем говорят", и любые официальные комментарии по этому вопросу может давать только президент.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники уточнило, что потенциальные удары могли быть направлены по объектам, которые, по данным Вашингтона, связаны с наркоторговлей и контролируются структурами, близкими к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Ранее СМИ сообщали, что США направили к берегам Венесуэлы крупнейший авианосец в мире, что вызвало волну обсуждений возможной эскалации конфликта.