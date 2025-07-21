Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором изображён якобы "арест" бывшего президента Барака Обамы, передает BAQ.KZ.

В ролике, созданном при помощи нейросетей, использована подборка речей американских лидеров — включая Обаму и Джо Байдена — где они утверждают, что "никто не выше закона". Видео завершается смоделированной сценой, в которой Обаму якобы задерживают правоохранители.

В подписи к публикации Трамп подчеркнул: "Никто не выше закона", — намекая на обвинения в адрес своих оппонентов.

Ранее, 20 июля, Трамп обвинил Обаму в попытках повлиять на выборы 2016 года. Он также поддержал репортаж Fox News, в котором корреспондент Харрисон Филдс утверждал о предполагаемых манипуляциях с избирательным процессом.

13 июля Трамп заявил о начале расследования по делу о фальсификациях на выборах, якобы в пользу Джо Байдена.