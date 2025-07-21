Трамп опубликовал видео с "арестом" Обамы и заявил о старте расследования
ИИ против бывшего президента США.
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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором изображён якобы "арест" бывшего президента Барака Обамы, передает BAQ.KZ.
В ролике, созданном при помощи нейросетей, использована подборка речей американских лидеров — включая Обаму и Джо Байдена — где они утверждают, что "никто не выше закона". Видео завершается смоделированной сценой, в которой Обаму якобы задерживают правоохранители.
В подписи к публикации Трамп подчеркнул: "Никто не выше закона", — намекая на обвинения в адрес своих оппонентов.
Ранее, 20 июля, Трамп обвинил Обаму в попытках повлиять на выборы 2016 года. Он также поддержал репортаж Fox News, в котором корреспондент Харрисон Филдс утверждал о предполагаемых манипуляциях с избирательным процессом.
13 июля Трамп заявил о начале расследования по делу о фальсификациях на выборах, якобы в пользу Джо Байдена.
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