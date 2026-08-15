Трамп: Ормузский пролив станет территорией США

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Об этом сообщает NBC News.

«После того как мы победим Иран, я очень скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – заявил Трамп.

Президент США также заявил, что благодаря морской блокаде Америка фактически контролирует движение судов через пролив.

«По сути, так и есть. Мы установили блокаду. Ни один корабль не пройдет через пролив, если мы этого не захотим», – сказал он.

При этом Трамп не объяснил, на каких юридических основаниях Вашингтон мог бы объявить международный пролив территорией США.

Что ответили в Иране?

Тегеран не согласен с заявлениями Вашингтона. Власти Ирана утверждают, что именно они контролируют пролив и могут определять условия прохода судов через него. Представители Ирана также заявили, что не намерены полностью открывать Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят ряд требований.

Ранее среди требований Тегерана назывались отмена американских санкций, разморозка иранских активов и компенсация ущерба, нанесенного в ходе войны. В свою очередь Трамп потребовал от Ирана возместить ущерб, который, по его словам, Тегеран причинял на протяжении десятилетий.

Переговоры о прекращении конфликта пока остаются в тупике. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение о возобновлении прямых переговоров с США еще не принято. Посредники продолжают обмениваться сообщениями между сторонами.

Почему Ормузский пролив так важен?

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. До начала войны через него проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Из-за конфликта движение судов через пролив резко сократилось. По данным Reuters, в августе число грузовых судов, проходящих через пролив, остается значительно ниже обычного уровня. Ограничения поставок уже оказывают давление на мировой энергетический рынок и цены на топливо.