23 сентября президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН с жёстким заявлением по поводу ядерной программы Ирана, передает BAQ.KZ.

По его словам, Иран не имеет права обладать самым опасным видом оружия — ядерным.

"Мы начали с Ирана. Моя позиция очень простая. Он не должен обладать самым опасным оружием", — подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что с момента вступления в должность он последовательно выступает за приостановку ядерной программы Ирана и призвал к глобальному прекращению разработки ядерного оружия.

"Мы постоянно об этом говорим, это очень мощное оружие. Мы не можем его использовать, нельзя этого делать, потому что если произойдет, мир просто закончится. Не будет никакой ООН, где можно было бы обсудить эту тему, ничего не останется", — заявил президент США.