Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от идеи военного вмешательства в Гренландии для установления контроля над островом, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, ключевой причиной стало опасение возможного импичмента. Обеспокоенность планами Белого дома выразили как демократы, так и республиканцы. Законодатели опасались, что президент может инициировать военную операцию без предварительного согласования с Конгрессом.

Источники утверждают, что в ходе обсуждений с госсекретарем Марко Рубио и другими высокопоставленными представителями администрации в Белом доме прозвучали предупреждения о политических последствиях подобного шага. Чиновники рекомендовали отказаться от силового сценария.

Отмечается, что некоторые представители Республиканской партии прямо заявили: в случае начала военной операции в Гренландии без одобрения Конгресса в отношении президента может быть инициирована процедура импичмента.