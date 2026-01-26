Трамп отказался от военного сценария в Гренландии из-за риска импичмента
Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от идеи военного вмешательства в Гренландии для установления контроля над островом.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от идеи военного вмешательства в Гренландии для установления контроля над островом, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, ключевой причиной стало опасение возможного импичмента. Обеспокоенность планами Белого дома выразили как демократы, так и республиканцы. Законодатели опасались, что президент может инициировать военную операцию без предварительного согласования с Конгрессом.
Источники утверждают, что в ходе обсуждений с госсекретарем Марко Рубио и другими высокопоставленными представителями администрации в Белом доме прозвучали предупреждения о политических последствиях подобного шага. Чиновники рекомендовали отказаться от силового сценария.
Отмечается, что некоторые представители Республиканской партии прямо заявили: в случае начала военной операции в Гренландии без одобрения Конгресса в отношении президента может быть инициирована процедура импичмента.
Самое читаемое
- В Алматинской области планируют открыть спеццентры для трудоустройства в Корею
- Социальная помощь в Казахстане пройдет "фильтрацию": какие выплаты могут сократить и почему
- Конфликт с Сапиевым: Есимханов выступил с заявлением
- В Конституции Казахстана предложили новый порядок кадровых назначений
- Костанайские волонтёры помогают пожилым людям убирать снег