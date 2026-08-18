Трамп отказался продлевать соглашение с Ираном: что будет дальше

Срок действия договоренностей между США и Ираном истек, однако стороны так и не смогли прийти к новому соглашению. Вашингтон готовит усиление экономического давления на Тегеран, а Иран настаивает на своих условиях. На этом фоне сохраняется напряженность вокруг Ормузского пролива.

Соглашение не продлили

Срок действия Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заключенного в июне, завершился в понедельник.

По информации BBC, при этом признаков того, что Вашингтон и Тегеран готовы продлить договоренности, пока нет.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран еще не принял решения о возобновлении переговоров с США. Президент Дональд Трамп также сообщил, что не намерен добиваться продления соглашения.

При этом американский лидер утверждает, что Вашингтон продолжает искать пути выхода из конфликта. По его словам, США ведут переговоры с представителями Корпуса стражей исламской революции. В КСИР эту информацию опровергли.

Что предусматривал меморандум

Договоренности предполагали прекращение военных действий, постепенное снятие американской морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив.

Кроме того, стороны планировали начать работу над более долгосрочным соглашением. В числе обсуждавшихся условий были отказ Ирана от создания и приобретения ядерного оружия, отмена санкций, а также создание фонда для восстановления и экономического развития страны объемом не менее $300 млрд.

Однако уже вскоре после подписания документа Вашингтон и Тегеран начали обвинять друг друга в нарушении достигнутых договоренностей.

Почему соглашение оказалось под угрозой

США заявили о нарушениях со стороны Ирана, тогда как Тегеран обвинил Вашингтон в продолжении военных атак.

В начале июля Трамп заявил, что соглашение фактически завершилось. После этого американская сторона продолжила наносить удары по Ирану. В ответ Тегеран объявил о приостановке выполнения своих обязательств.

Одним из главных спорных вопросов остается Ормузский пролив – важнейший маршрут для международных поставок нефти. США настаивают на сохранении блокады, а Иран требует изменения условий судоходства.

Какие варианты остаются у США

После завершения действия меморандума Вашингтон может усилить экономическое давление на Тегеран. Американская администрация также не исключает продолжения военных действий.

Еще один возможный сценарий – возвращение к переговорам. При этом аналитики отмечают, что позиции сторон стали жестче, а доверие между Вашингтоном и Тегераном практически отсутствует.

Эксперты также обращают внимание на ограниченность военных ресурсов США. Продолжительная операция требует значительных запасов боеприпасов и техники, а блокирование Ормузского пролива уже оказывает влияние на мировые рынки и цены на энергоносители.

Что может изменить позицию Ирана

В Тегеране дают понять, что новые переговоры будут проходить на более жестких условиях. Среди потенциальных требований Ирана могут оказаться снятие санкций, прекращение блокады, а также более широкие вопросы региональной безопасности.

При этом кадровые изменения в иранском руководстве, включая назначение Мохсена Резаи главой Верховного совета национальной безопасности, рассматриваются аналитиками как сигнал о готовности Тегерана укреплять координацию между военными и гражданскими структурами.

Пока стороны не демонстрируют готовности к быстрому компромиссу. Поэтому дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, выберут ли США усиление давления или возвращение к дипломатии, а Иран – продолжение жесткой линии или участие в новых переговорах.