Трамп отменил пошлины на продукты из-за роста цен
Президент США снизил тарифы на ключевые продукты питания.
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене повышенных импортных пошлин на более чем 200 товаров, включая кофе, говядину, бананы и апельсиновый сок, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.
Решение принято на фоне обеспокоенности американцев ростом цен на продукты питания. Эксперты отмечают, что это существенный разворот в политике Трампа, который ранее уверял, что высокие импортные пошлины не приведут к инфляции.
Отвечая на вопрос журналиста на борту Air Force One, Дональд Трамп признал, что пошлины "могут в некоторых случаях" способствовать росту цен, однако добавил, что "практически нет инфляции".
Глава Белого дома также сообщил, что планирует в течение следующего года выплатить по 2000 долларов каждому американцу с низким и средним доходом за счет средств, полученных от пошлин.
