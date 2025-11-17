  • 17 Ноября, 04:52

Трамп отменил пошлины на продукты из-за роста цен

Президент США снизил тарифы на ключевые продукты питания.

Сегодня, 03:50
АВТОР
AFP VIA GETTY IMAGES Сегодня, 03:50
Сегодня, 03:50
96
Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене повышенных импортных пошлин на более чем 200 товаров, включая кофе, говядину, бананы и апельсиновый сок, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Решение принято на фоне обеспокоенности американцев ростом цен на продукты питания. Эксперты отмечают, что это существенный разворот в политике Трампа, который ранее уверял, что высокие импортные пошлины не приведут к инфляции.

Отвечая на вопрос журналиста на борту Air Force One, Дональд Трамп признал, что пошлины "могут в некоторых случаях" способствовать росту цен, однако добавил, что "практически нет инфляции".

Глава Белого дома также сообщил, что планирует в течение следующего года выплатить по 2000 долларов каждому американцу с низким и средним доходом за счет средств, полученных от пошлин.

