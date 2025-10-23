Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

По словам Трампа, он принял такое решение, потому что посчитал встречу неправильной и сомневался, что она приведет к желаемым результатам. Вместе с тем он добавил, что переговоры могут состояться в будущем.

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп также прокомментировал введение санкций против крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла". Он охарактеризовал эти санкции как серьезные, выразив надежду на скорое завершение войны и снятие ограничений.

Президент отметил, что предыдущие встречи с Путиным были в целом позитивными, однако не привели к значимым результатам. По его мнению, Путин стремится сохранить захваченные территории в Украине, но теперь готов к переговорам, в которых США не хотят допустить полной утраты территорий.

В разговоре с российским лидером обсуждался и вопрос ядерного разоружения — Путин высказался за деэскалацию в этой сфере, что Трамп поддержал, отметив, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, за ними следуют Россия и Китай.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что Трамп способен повлиять на Путина и помочь положить конец конфликту, подчеркнув при этом продолжение твердой поддержки Украины со стороны НАТО.