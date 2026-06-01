Перемирию быть? Трамп отменил запланированные удары по Ирану

Президент США заявил об отмене запланированных ударов по Ирану, сославшись на прогресс в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

На основании того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего уровня иранского руководства и получили одобрение, я, как президент Соединённых Штатов Америки, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки по Ирану, — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, окончательные положения будущего соглашения были согласованы всеми заинтересованными сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию и Египет. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада Ирана останется в силе до завершения сделки.

Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время, — отметил он.

Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, между США и Ираном продолжается интенсивная дипломатическая работа. В Госдепартаменте США заявили, что госсекретарь Марко Рубио и Дональд Трамп непосредственно участвуют в переговорах. Ранее Трамп заявлял о намерении нанести по Ирану мощный удар вечером 11 июня.

В ответ в Тегеране предупредили, что в случае новых атак США получат более жёсткий ответ, а американские стратегические объекты в регионе останутся под угрозой.