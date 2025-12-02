Трамп отметил важность открытого диалога между Сирией и Израилем
Трамп высоко оценил работу сирийских властей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп положительно оценил деятельность сирийских властей и выразил надежду на мирное сосуществование Сирии и Израиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.
В сообщении в социальной сети Truth Social он подчеркнул, что США довольны результатами работы сирийского руководства и готовы поддерживать их усилия по развитию страны.
Трамп отметил важность открытого диалога между Сирией и Израилем и подчеркнул вклад нового президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в установление долгосрочных и процветающих отношений между странами.
Кроме того, он напомнил, что одним из факторов улучшения ситуации стало снятие санкций с Дамаска по его инициативе, а также выразил готовность поддерживать развитие Сирии, считая нынешнего лидера способным сделать страну процветающей.
Самое читаемое
- Кристина Шумекова завоевала третье золото на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
- В деле о смерти младенца в Жамбылской области появились новые подробности
- В Шымкенте ушёл из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
- Софья Берульцева принесла Казахстану серебро на чемпионате мира по каратэ
- Нацбанк обновил курсы валют на 1 декабря