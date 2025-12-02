Президент США Дональд Трамп положительно оценил деятельность сирийских властей и выразил надежду на мирное сосуществование Сирии и Израиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Interfax.

В сообщении в социальной сети Truth Social он подчеркнул, что США довольны результатами работы сирийского руководства и готовы поддерживать их усилия по развитию страны.

Трамп отметил важность открытого диалога между Сирией и Израилем и подчеркнул вклад нового президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в установление долгосрочных и процветающих отношений между странами.

Кроме того, он напомнил, что одним из факторов улучшения ситуации стало снятие санкций с Дамаска по его инициативе, а также выразил готовность поддерживать развитие Сирии, считая нынешнего лидера способным сделать страну процветающей.