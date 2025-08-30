Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Мадуро заявил, что вторжения не будет.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о "враждебной осаде" после того, как США направили к берегам страны атомную подлодку, семь кораблей и 4500 военнослужащих, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Американские военные, по словам администрации Трампа, усилили присутствие для борьбы с наркокартелями и обеспечения безопасности южных границ.
США отправили в регион подлодку и корабли, включая "Сан-Антонио", "Иводзиму" и "Форт-Лодердейл", а также использовали разведывательные самолёты P-8. Мадуро назвал действия Вашингтона нарушением Устава ООН, подчеркнув, что вторжения не будет и действия США лишь укрепляют его правительство.
По словам представителей Белого дома, наращивание сил в Карибском бассейне связано с преследованием наркокартелей и преступных группировок, хотя точные цели операции Пентагон публично не раскрывает. СМИ отмечают, что ситуация усилила опасения о возможной силовой смене режима в Венесуэле.
