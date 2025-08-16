Президент США Дональд Трамп назвал свою встречу в пятницу с президентом России Владимиром Путиным "десяткой" из десяти и отметил "очень хороший прогресс" на пути к миру в Украине, но подчеркнул: "Сделки нет, пока нет сделки", — в эксклюзивном интервью FoxNews. Об этом в материале BAQ.KZ.

"Я могу сказать, что это была очень тёплая встреча. Знаете, он сильный парень, он невероятно жёсткий во всём этом, но сама встреча была очень тёплой — между двумя очень важными странами. И это очень хорошо, когда они находят общий язык. Думаю, мы достаточно близки к соглашению. Но, смотрите, Украина должна с этим согласиться", — сказал президент Трамп ведущему Fox News Шону Хэннити.

Два мировых лидера встретились в пятницу днём на Аляске в надежде мирным путём приблизиться к завершению войны в Украине. На борту Air Force One президент Трамп заявил, что встречается с российским лидером, чтобы "спасти множество жизней", и выразил надежду на заключение перемирия в будущем. Позже глава государства сообщил, что саммит был "чрезвычайно продуктивным", но добавил, что "мы ещё не там" в вопросе окончания конфликта.