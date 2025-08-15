Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность успешного исхода его встречи с Владимиром Путиным в Аляске составляет 75%, передает BAQ.KZ со ссылкой на HuffPost. По его словам, переговоры будут направлены на прекращение огня в Украине и станут подготовительным этапом перед возможной второй встречей с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Эта встреча подготовит вторую, которая будет очень важной, потому что именно там мы сможем достичь соглашения. Будет обмен идеями по границам, территориям и другим вопросам. Но есть 25% вероятности, что первая встреча не будет успешной, — отметил Трамп.

Американский лидер уточнил, что в зависимости от исхода саммита в Аляске он свяжется с Зеленским и пригласит его на следующий раунд переговоров. Место второй встречи пока не определено, однако рассматриваются три варианта. При этом Трамп подчеркнул, что пока не обсуждал эту идею с украинским президентом, чтобы "не давать ложных ожиданий".

Глава Белого дома также признал, что не уверен в возможности немедленного прекращения огня, но считает этот сценарий вероятным и "крайне желательным". Если договорённости о мире не будут достигнуты, Трамп пообещал ввести санкции против Москвы.

Ранее он предупредил, что в случае, если не получит "нужных ответов" от Путина, второй встречи не будет.