Трамп отверг план Ирана по открытию Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана прекратить боевые действия и открыть Ормузский пролив в течение семи дней.
26 Сентября 2026, 23:51
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26 Сентября 2026, 23:5126 Сентября 2026, 23:51
182Фото: Авторское право AP Photo
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов открыть пролив после снятия морской блокады, отмены санкций на продажу нефти и соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Если будут выполнены необходимые условия, пролив может быть вновь открыт, и нормальное морское судоходство возобновится в течение семи дней, — сказал Аракчи.
По данным WSJ, Трамп намерен возобновить удары по Ирану после ноябрьских выборов в США. При этом американская сторона продолжает переговоры через посредников и называет их «позитивными и конструктивными». Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом.
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