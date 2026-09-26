Трамп отверг план Ирана по открытию Ормузского пролива

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов открыть пролив после снятия морской блокады, отмены санкций на продажу нефти и соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Если будут выполнены необходимые условия, пролив может быть вновь открыт, и нормальное морское судоходство возобновится в течение семи дней, — сказал Аракчи.

По данным WSJ, Трамп намерен возобновить удары по Ирану после ноябрьских выборов в США. При этом американская сторона продолжает переговоры через посредников и называет их «позитивными и конструктивными». Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом.