Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня
Президент США допускает возобновление ударов после ноябрьских выборов в Конгресс.
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Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возможного возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США.
По информации источников издания The Wall Street Journal в американской администрации, Трамп скептически относится к тому, что Иран выполнит выдвинутые им требования, и считает вероятным возобновление ударов.
При этом, как отмечает WSJ, американский президент пока не определился с масштабом возможной военной операции.
По данным издания, Трамп не намерен возвращаться к крупномасштабным военным операциям, в частности из-за сокращения запасов американских боеприпасов.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи представил семидневный план, предусматривающий прекращение боевых действий и возобновление переговоров по ядерной программе.
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