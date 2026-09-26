Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возможного возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США.

По информации источников издания The Wall Street Journal в американской администрации, Трамп скептически относится к тому, что Иран выполнит выдвинутые им требования, и считает вероятным возобновление ударов.

При этом, как отмечает WSJ, американский президент пока не определился с масштабом возможной военной операции.

По данным издания, Трамп не намерен возвращаться к крупномасштабным военным операциям, в частности из-за сокращения запасов американских боеприпасов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи представил семидневный план, предусматривающий прекращение боевых действий и возобновление переговоров по ядерной программе.