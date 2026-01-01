Трамп передал Путину послание об Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором подчеркнул необходимость завершения конфликта на Украине.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп заявил, что направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором подчеркнул необходимость завершения конфликта на Украине, сообщает BAQ.kz.
Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о содержании своего сигнала российскому лидеру.
"Конфликт должен закончиться", — заявил Трамп, комментируя суть обращения к Владимиру Путину. По его словам, Соединенные Штаты рассчитывают на скорейшее урегулирование ситуации.
В Белом доме также отметили, что завершение конфликта на Украине отвечает стратегическим интересам США. Об этом ранее заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
Кроме того, во время Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку американской инициативы по созданию Совета мира, направленного на предотвращение и урегулирование международных конфликтов.
Самое читаемое
- Кто вошёл в состав Конституционной комиссии: полный перечень
- В Кентау задержан мужчина по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних
- Приставания в общественных местах бьют рекорды в Казахстане
- Девятиклассник скончался прямо во время урока в Каскелене
- Это рациональное решение – Кошанов о переименовании Парламента