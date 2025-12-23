  • 23 Декабря, 10:41

Трамп передал Токаеву "ключ" от Белого дома и личные пожелания

Сегодня, 09:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Руслан Желдибай Сегодня, 09:37
Сегодня, 09:37
96
Фото: Руслан Желдибай

В ходе краткой беседы после церемонии вручения верительных грамот Президент США Дональд Трамп поделился с послом Казахстана Магжаном Ильясовым своими впечатлениями о встрече с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Овальном кабинете в ноябре 2025 года. Об этом пресс-секретарь Президента Казахстана Руслан Желдибай, передаёт BAQ.KZ.

Американский лидер выразил уважение Президенту Казахстана, охарактеризовав его как "прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов".

Кроме того, Дональд Трамп передал Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, включая символический ключ от Белого дома и бейсболку с его автографом.

Самое читаемое

Наверх