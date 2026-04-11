  • Трамп планирует возвести самую крупную в мире триумфальную арку в Вашингтоне

Трамп планирует возвести самую крупную в мире триумфальную арку в Вашингтоне

Арка будет выполнена из светлого камня с элементами позолоты.

Сегодня 2026, 08:59
BAQ.kz Сегодня 2026, 08:59
Сегодня 2026, 08:59
Фото: BAQ.kz

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах возвести в Вашингтоне самую большую триумфальную арку в мире, передает BAQ.kz со ссылкой на Рен ТВ.

«Сегодня моя администрация официально представила комиссии изящных искусств презентацию и планы строительства самой большой и красивой триумфальной арки в мире», — написал в своей соцсети Дональд Трамп.

К посту было приложено фото проекта от компании Harrison Design. На изображении арка выполнена из светлого камня с элементами позолоты, по бокам расположены два больших орла, а в центре — позолоченная фигура.

