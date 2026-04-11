Трамп планирует возвести самую крупную в мире триумфальную арку в Вашингтоне
Арка будет выполнена из светлого камня с элементами позолоты.
Сегодня 2026, 08:59
87Фото: BAQ.kz
Президент США Дональд Трамп сообщил о планах возвести в Вашингтоне самую большую триумфальную арку в мире, передает BAQ.kz со ссылкой на Рен ТВ.
«Сегодня моя администрация официально представила комиссии изящных искусств презентацию и планы строительства самой большой и красивой триумфальной арки в мире», — написал в своей соцсети Дональд Трамп.
К посту было приложено фото проекта от компании Harrison Design. На изображении арка выполнена из светлого камня с элементами позолоты, по бокам расположены два больших орла, а в центре — позолоченная фигура.
