Трамп поблагодарил Путина за поддержку после высказываний о Нобелевской премии
Путин отметил, что Трамп многое делает для урегулирования сложных кризисов.
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за его слова о Нобелевской премии мира, передаёт BAQ.KZ.
Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.
"Спасибо, президент Путин", — написал американский лидер, сопроводив пост видеозаписью с выступлением российского президента.
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции в Таджикистане заявил, что не ему решать, достоин ли Дональд Трамп Нобелевской премии мира, однако отметил, что тот "действительно многое делает для урегулирования сложных кризисов".
Напомним, в 2025 году Нобелевскую премию мира присудили бывшему депутату парламента Венесуэлы, оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Среди выдвинутых кандидатов значился и президент США Дональд Трамп.
