Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что подает иск о защите чести и достоинства на сумму 15 миллиардов долларов против влиятельной газеты The New York Times, обвинив издание в систематической лжи и в том, что оно служит "виртуальным рупором радикальной левой Демократической партии", передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Об этом он сообщил 15 сентября на своей платформе Truth Social.

"Газета Times на протяжении десятилетий использовала метод (распространения. - Ред.). лжи о вашем любимом президенте (МНЕ!), моей семье, бизнесе, движении "Америка прежде всего", MAGA и нашей стране в целом", — написал Трамп в своей публикации.

Он также обрушился с критикой на редакцию газеты за поддержку демократки Камалы Харрис во время избирательной кампании, назвав это "самым крупным незаконным вкладом в избирательную кампанию за всю историю".

Иск, по словам Трампа, будет подан во Флориде, где, как он выразился, "свобода слова не означает свободу лжи".

""The New York Times слишком долго позволялось свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится сейчас", — подчеркнул бывший президент США.

Это не первый случай, когда Трамп обрушивается с юридическими претензиями на СМИ. Ранее он уже подавал иски против таких крупных телеканалов, как CBS и ABC, которые впоследствии урегулировались на многомиллионные суммы. Его критики утверждают, что такие действия представляют собой угрозу свободе прессы и попытку давления на независимые медиа.

Тем временем политические обозреватели отмечают, что усиленная риторика Трампа против СМИ совпадает с его активной кампанией в преддверии президентских выборов. Его сторонники считают действия против медиа оправданными, в то время как оппоненты видят в них опасный прецедент для демократии.

The New York Times на момент публикации не прокомментировала заявление Трампа.