Президент США Дональд Трамп обратился в суд с иском против британской телерадиокорпорации BBC, обвинив ее в искажении его высказываний с использованием искусственного интеллекта или иных технологий, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно материалам иска, Трамп требует компенсацию в размере не менее 5 млрд долларов. Поводом стали отредактированные фрагменты его речи от 6 января 2021 года, которые, по утверждению американского лидера, были поданы таким образом, будто он призывал своих сторонников к штурму Капитолия.

По словам Трампа, в материалах BBC ему приписали заявления, которых он не делал. Ранее он публично заявлял, что корпорация "буквально вложила ему в уста чужие слова", предположив, что для этого могли быть использованы технологии искусственного интеллекта.

В BBC ситуацию пока официально не прокомментировали.