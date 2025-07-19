Трамп подал в суд на Wall Street Journal на 10 миллиардов долларов
Президент США распорядился обнародовать показания Эпштейна перед Большим жюри.
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Дональд Трамп подал иск против Руперта Мердока, двух репортеров Wall Street Journal и владельца издания News Corp на 10 миллиардов долларов после публикации письма, написанного якобы Трампом к Эпштейну, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sky News.
Как выразился сам глава Белого дома, иск станет "историческим судебным процессом", который был подан от его имени и от имени всех американцев, которые. Президент надеется, что американцы "больше не будут терпеть оскорбительные действия фейковых новостных СМИ".
"Я надеюсь, что Руперт и его "друзья" с нетерпением ждут многочасовых слушаний и дачи показаний по этому делу", — написал он на сайте Truth Social.
По информации газеты Wall Street Journal, Дональд Трамп 22 года назад написал поздравление финансисту Джеффри Эпштейну, обвиненному в том, что он поставлял разным известным и богатым людям несовершеннолетних девушек.
Издание опубликовало статью в четверг под заголовком "Друзья Джеффри Эпштейна написали ему скабрезные письма в альбом на 50-летие. Одно из них было от Дональда Трампа".
Wall Street Journal утверждает, что этот альбом поздравлений, и в том числе письмо от девелопера Дональда Трампа, собрала в начале 2003 года, перед 50-летием Эпштейна, его подруга Гислейн Максвелл.
Так, по мнению газеты, сообщение, якобы отправленное Трампом, состояло из нескольких строк со словами: "Пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной".
Трамп немедленно откликнулся на статью WSJ постом в своей соцсети Truth Social, заявив, что он не писал этого письма.
"Это не мои слова, не мой стиль речи. И я не рисую. Я сказал Руперту Мердоку, что это афера, что он не должен печатать эту фейковую историю. Но он это сделал, и теперь я собираюсь засудить его и его третьесортную газетенку", - написал Президент.
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