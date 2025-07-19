Дональд Трамп подал иск против Руперта Мердока, двух репортеров Wall Street Journal и владельца издания News Corp на 10 миллиардов долларов после публикации письма, написанного якобы Трампом к Эпштейну, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sky News.

Как выразился сам глава Белого дома, иск станет "историческим судебным процессом", который был подан от его имени и от имени всех американцев, которые. Президент надеется, что американцы "больше не будут терпеть оскорбительные действия фейковых новостных СМИ".

"Я надеюсь, что Руперт и его "друзья" с нетерпением ждут многочасовых слушаний и дачи показаний по этому делу", — написал он на сайте Truth Social.

По информации газеты Wall Street Journal, Дональд Трамп 22 года назад написал поздравление финансисту Джеффри Эпштейну, обвиненному в том, что он поставлял разным известным и богатым людям несовершеннолетних девушек.

Издание опубликовало статью в четверг под заголовком "Друзья Джеффри Эпштейна написали ему скабрезные письма в альбом на 50-летие. Одно из них было от Дональда Трампа".

Wall Street Journal утверждает, что этот альбом поздравлений, и в том числе письмо от девелопера Дональда Трампа, собрала в начале 2003 года, перед 50-летием Эпштейна, его подруга Гислейн Максвелл.

Так, по мнению газеты, сообщение, якобы отправленное Трампом, состояло из нескольких строк со словами: "Пусть каждый день станет еще одной чудесной тайной".

Трамп немедленно откликнулся на статью WSJ постом в своей соцсети Truth Social, заявив, что он не писал этого письма.