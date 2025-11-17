Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект Конгресса, предусматривающий введение жёстких санкций против стран, которые продолжают вести бизнес с Россией, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Donald Trump на русском".

Об этом он сообщил 17 ноября во время общения с журналистами, комментируя готовящуюся инициативу американских законодателей.

Отвечая на вопрос, пришло ли время Конгрессу принять законодательство, которое усилит давление на Россию и её руководство, Трамп отметил, что республиканцы уже работают над соответствующим документом. "Ну, я слышал, что они это делают, и меня это устраивает", — сказал он.

По словам американского президента, законопроект предусматривает санкционное давление на любые государства, сохраняющие экономическое сотрудничество с Москвой.

"Они принимают законодательство или вносят — республиканцы вносят законодательство, которое — очень жёсткое. Оно предусматривает санкции и так далее, и так далее в отношении любой страны, ведущей бизнес с Россией", — заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что в документ может быть добавлен и Иран.

"Они могут добавить Иран к этому, как вы знаете. Я предложил это. Так что любая страна, которая ведёт бизнес с Россией, будет находиться под очень серьёзными санкциями. Мы можем добавить Иран в эту формулу. Да", — сказал президент.

Позднее он уточнил, что поддерживает санкции и против экономических партнёров Тегерана, если такие меры будут включены в законопроект.

"Они принимают законопроект, который обложит очень жёсткими санкциями любую страну, которая ведёт бизнес с Россией", — подчеркнул Трамп.

Обсуждаемый документ сейчас находится на рассмотрении Конгресса, и окончательные формулировки и перечень ограничений ещё могут расшириться.