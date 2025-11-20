Президент США Дональд Трамп после длительного сопротивления подписал закон о прозрачности в отношении документов по делу Джеффри Эпштейна, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Документ обязывает его администрацию обнародовать материалы расследований, связанных с ныне покойным американским финансистом, обвинённым в эксплуатации несовершеннолетних. О подписании закона Трамп объявил 19 ноября в своей соцсети Truth Social, после того как давление Конгресса на Белый дом значительно усилилось.

Накануне Палата представителей практически единогласно одобрила рассекречивание документов по делу Эпштейна. Законопроект поддержали 427 конгрессменов, против проголосовал лишь один республиканец. Для вступления закона в силу оставалась только подпись президента, и теперь Министерство юстиции обязано в течение 30 дней раскрыть все незасекреченные записи, документы, переписку и материалы, связанные с расследованиями по делу финансиста. Это включает архивы ФБР, прокуратуры и другие федеральные данные.

Закон также требует обнародовать любую информацию о смерти Эпштейна, который в 2019 году был найден без признаков жизни в своей камере, — официально это было признано самоубийством. При этом ведомствам запрещено скрывать сведения под предлогом возможного ущерба репутации или политической чувствительности. Однако глава Минюста Пэм Бонди вправе исключить из публикации материалы, которые могут повлиять на текущие расследования или судебные процессы.

В своём заявлении Трамп обвинил демократов в попытке использовать тему Эпштейна для отвлечения внимания от "побед" его администрации. Несмотря на то что во время предвыборной кампании он обещал рассекретить документы, после возвращения в Белый дом публиковались лишь ограниченные и малоинформативные материалы. Критики утверждают, что президент намеренно откладывал полную публикацию, опасаясь возможных сведений о собственной осведомлённости или причастности.

В начале сентября комитет Палаты представителей по надзору опубликовал новые документы, полученные от наследников финансиста. Часть этих материалов указывает на то, что Трамп мог знать о деятельности Эпштейна больше, чем заявлялось ранее. На фоне этих публикаций демократы также распространили изображение старой поздравительной открытки, которую, по их словам, Трамп отправил Эпштейну свыше 20 лет назад. На открытке изображён схематичный силуэт женского тела и напечатан диалог между "Дональдом" и "Джеффри". Сообщение завершается фразой: "С днём рождения — и пусть каждый день будет новым чудесным секретом".

Публикация материалов, согласно опросам, пользуется широкой поддержкой населения США. Теперь внимание общественности и политиков сосредоточено на том, какие данные будут раскрыты в ближайшие недели и какие последствия это может иметь для действующей администрации.