Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отменять ранее введённые санкции против российских нефтяных компаний, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, Трамп высказался по поводу санкций против российских компаний.

"Я не намерен отменять санкции, касающиеся российской нефти", - высказался лидер США.

Ранее эти меры были введены для ограничения финансовых потоков России в нефтегазовом секторе и оказывали существенное влияние на экспортные операции компаний страны.