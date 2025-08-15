За несколько часов до встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, глава США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Разговор состоялся накануне переговоров Трампа и Путина, запланированных на вечер 15 августа в Анкоридже. Главная тема разговора - урегулирование конфликта на Украине.

По словам Трампа, диалог с Лукашенко был "очень хорошим". Трамп уточнил, что поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключённых и обсудил возможность освобождения ещё 1300 человек. Также стороны обменялись мнениями по поводу предстоящего российско-американского саммита.

Американский лидер выразил надежду на личную встречу с Лукашенко.