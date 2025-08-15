Трамп поговорил с Лукашенко перед встречей с Путиным
Американский лидер выразил надежду на личную встречу с Лукашенко.
Сегодня, 22:20
83Фото: БрестСИТИ
За несколько часов до встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, глава США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
Разговор состоялся накануне переговоров Трампа и Путина, запланированных на вечер 15 августа в Анкоридже. Главная тема разговора - урегулирование конфликта на Украине.
По словам Трампа, диалог с Лукашенко был "очень хорошим". Трамп уточнил, что поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключённых и обсудил возможность освобождения ещё 1300 человек. Также стороны обменялись мнениями по поводу предстоящего российско-американского саммита.
