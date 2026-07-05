Трамп поговорил с Путиным и Зеленским в День независимости США

Президент США Дональд Трамп в День независимости страны провел телефонные переговоры с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Разговоры состоялись накануне саммита НАТО. После беседы с Трампом Владимир Зеленский заявил, что видит «реальную перспективу завершить эту войну».

По его словам, ключевую роль в достижении мира может сыграть «решимость Америки». Украинский лидер также сообщил, что договорился о личной встрече с Трампом на саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Анкаре. Кроме того, Зеленский поблагодарил США за военную и политическую поддержку Украины.

Владимир Путин, в свою очередь, поздравил Трампа с Днем независимости США. В опубликованной Кремлем телеграмме российский лидер пожелал американскому президенту здоровья и благополучия, а гражданам США - «счастья и процветания». Позже Путин и Трамп провели телефонный разговор.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны обсудили предстоящий саммит НАТО и вопросы, связанные с урегулированием войны в Украине. По словам Ушакова, Путин также изложил Трампу свое видение ситуации на поле боя.