Президент США Дональд Трамп несколько недель назад покинул саммит НАТО в Анкаре, воспользовавшись необычной схемой смены воздушного судна.

По данным The Washington Post, Трамп сначала поднялся на борт президентского самолёта Air Force One, однако вскоре покинул его. Затем президент прошел в пристыкованный к самолету кейтеринговый контейнер.

Предположительно, грузовик доставил контейнер с Трампом к другому воздушному судну – самолету C-32A. Именно на нем американский президент покинул место проведения саммита.

При этом представители СМИ и некоторые сотрудники американского правительства, находившиеся на борту Air Force One, считали, что Трамп все еще находится в президентском самолете.

Почему Трамп сменил самолёт

По информации издания, причиной такой меры стали угрозы убийством, которые, предположительно, исходили от Ирана.

На запрос американских СМИ директор по коммуникациям Белого дома Стив Чунг заявил, что президент сталкивается с угрозами со стороны многочисленных противников.

Он отметил, что американские власти используют все доступные средства для противодействия этим угрозам.

При этом официальные представители США не раскрыли подробности мер безопасности, принятых во время вылета Трампа из Анкары.