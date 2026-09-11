Трамп пообещал американцам $5000 за победу республиканцев

Президент США Дональд Трамп пообещал выплачивать по $5000 каждому взрослому гражданину, если республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и Сенатом на ноябрьских выборах. Свое обещание он назвал «дивидендом Трампа». Трамп заявил, что деньги должны быть потрачены только внутри США.

При этом он не объяснил, из каких средств будут финансироваться выплаты и как именно будет работать программа. По оценкам экспертов, если выплаты получат все взрослые граждане, программа может обойтись более чем в $1 трлн. Вице-президент Джей Ди Вэнс позже допустил, что состоятельных американцев могут исключить из числа получателей.

Это не первое подобное предложение Трампа. Ранее он выступал за выплату американцам по $2000 за счет таможенных поступлений, однако эта инициатива реализована не была. Выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. Республиканцам предстоит бороться за сохранение контроля над обеими палатами.