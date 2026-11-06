Трамп пообещал «много событий» в ближайшие две недели
6 Ноября 2026, 11:18
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6 Ноября 2026, 11:186 Ноября 2026, 11:18
61Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заинтриговал журналистов заявлением о событиях, которые должны произойти в ближайшие одну-две недели. При этом глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт между Москвой и Киевом завершится в ближайшее время, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА новости
«Мы собираемся сделать много вещей. Вы увидите много событий в течение следующей недели, двух недель», — заявил Трамп в разговоре с журналистами.
При этом Трамп не стал раскрывать, что именно подразумевает под предстоящими событиями.
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