Президент США напомнил об убийстве 23-летней украинки в прошлом году и пообещал её матери, присутствовавшей на церемонии обращения к нации, что Соединённые Штаты обеспечат справедливость для её дочери, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал Donald Trump на русском.

– Сегодня вечером для нас честь быть вместе с женщиной, прошедшей через ад — Аней Зурецкой. В 2022 году она и её прекрасная дочь, какая красивая молодая женщина, Ирина, бежали из охваченной войной Украины, чтобы жить с родственниками недалеко от Шарлотта, штат Северная Каролина. И, кстати, что происходит с Шарлоттом? Прошлым летом 23-летняя Ирина ехала домой на поезде, когда обезумевший монстр, которого арестовывали более десятка раз и который был освобождён без денежного залога, поднялся и жестоко полоснул ножом по её шее и телу. Никто никогда этого не забудет. В том поезде были люди. Никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она посмотрела на своего нападавшего в последние секунды своей жизни. Она погибла мгновенно, – сказал Президент США.

Он также сделал замечание демократам, которые отказались встать в Конгрессе в память об убитой.