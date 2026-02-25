Трамп пообещал обеспечить справедливость в деле об убийстве эмигрантки из Украины
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США напомнил об убийстве 23-летней украинки в прошлом году и пообещал её матери, присутствовавшей на церемонии обращения к нации, что Соединённые Штаты обеспечат справедливость для её дочери, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал Donald Trump на русском.
– Сегодня вечером для нас честь быть вместе с женщиной, прошедшей через ад — Аней Зурецкой. В 2022 году она и её прекрасная дочь, какая красивая молодая женщина, Ирина, бежали из охваченной войной Украины, чтобы жить с родственниками недалеко от Шарлотта, штат Северная Каролина. И, кстати, что происходит с Шарлоттом? Прошлым летом 23-летняя Ирина ехала домой на поезде, когда обезумевший монстр, которого арестовывали более десятка раз и который был освобождён без денежного залога, поднялся и жестоко полоснул ножом по её шее и телу. Никто никогда этого не забудет.
В том поезде были люди. Никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она посмотрела на своего нападавшего в последние секунды своей жизни. Она погибла мгновенно, – сказал Президент США.
Он также сделал замечание демократам, которые отказались встать в Конгрессе в память об убитой.
– Она спаслась от жестокой войны только для того, чтобы быть убитой закоренелым преступником, которого выпустили на свободу, чтобы он убивал в Америке; он попал сюда через открытые границы. Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам: мы обеспечим справедливость для вашей великолепной дочери Ирины. Как можно не встать? Как можно не встать? — сказал Трамп.
Самое читаемое
- Убийство семьи в Атырауской области: подозреваемого задержали в Индонезии
- Астанчанина заставили вернуть миллионы за обучение
- В Костанайской области за нарушения в сфере экологии оштрафовали 21 предприятие
- Почти 500 километров дорог отремонтируют в Карагандинской области
- В Мексике 25 бойцов Нацгвардии погибли при столкновениях с членами наркокартеля