Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться прекращения огня в секторе Газа, подвергающемся израильским ударам, а затем "положить конец конфликту" между Россией и Украиной, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

"Мы достигнем большего, чем просто Газа. Помимо Газы мы добьемся всеобъемлющего мира", — заявил глава Белого дома в интервью телеканалу "One America News Network".

Трамп подчеркнул, что с момента возвращения в президентское кресло он уже "положил конец семи войнам", и пообещал, что скоро этот счет возрастёт до восьми. По его словам, регион Ближнего Востока "похоже, наконец-то приблизился к решению после примерно трёх тысяч лет". Он назвал цель — достичь таких изменений, которые будут выходить далеко за рамки одного конфликта.

Отвечая на вопросы о продолжающемся противостоянии в Украине, Трамп признался, что сначала считал разрешение конфликта делом несложным, но столкнулся с большими трудностями. Уверяя, что после урегулирования ситуации в Газе "они займутся Россией", он отметил последовательность своей стратегии.

Ранее Белый дом опубликовал так называемый "Комплексный план по прекращению огня в Газе", состоящий из 20 пунктов. В ходе пресс‑конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп подробно изложил детали: при поддержке плана боевые действия остановятся, израильские войска начнут постепенный вывод из сектора Газа, удерживаемые пленные будут освобождены, а управление регионом перейдёт к новому этапу — без участия ХАМАС.

Нетаньяху охарактеризовал инициативу как "помогающую в достижении целей войны" и одобрил её реализацию. Однако многое зависит от реакции ХАМАС — пока официальных подтверждений со стороны группировки не было.