Трамп пообещал Украине лицензию на производство ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре.

По словам Трампа, вопрос локализации производства станет одной из ключевых тем переговоров с украинской стороной.

Мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Мы покажем, как это делается, — заявил американский лидер.

Если решение будет реализовано, Украина сможет самостоятельно выпускать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot по американской лицензии.

Во время встречи президент США также сообщил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, условия, которые российский лидер выдвигает для прекращения войны, постоянно меняются. Он добавил, что Вашингтон продолжает работать над предоставлением Украине гарантий безопасности, чтобы «спасти жизни людей».

Заявление Трампа прозвучало на фоне острой нехватки у Украины ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. В последние дни об этом неоднократно заявляли президент Владимир Зеленский и представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По словам Игната, из-за дефицита боеприпасов во время массированной российской атаки в ночь на 6 июля украинские силы ПВО не смогли перехватить ни одну из 29 выпущенных баллистических ракет.