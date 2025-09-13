Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на американского финансиста Джорджа Сороса, пообещав инициировать расследование его деятельности. По мнению Трампа, Сорос может быть причастен к организации протестов и уличных беспорядков в стране. Подробнее читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

Глава США Дональд Трамп заявил о намерении провести расследование в отношении американского финансиста Джорджа Сороса, утверждая, что он причастен к организации протестов в стране.

"Мы займемся Соросом, потому что, по моему мнению, это дело RICO (закон о преступных организациях) против него и других людей. Это больше, чем просто протесты — это настоящие волнения, это уличные беспорядки", - заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Трамп уже не впервые поднимает эту тему. Еще 27 августа он обвинил Сороса и его сына в поддержке насильственных протестов и призвал привлечь их к ответственности.

"Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части. Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране", — писал он в своей соцсети Truth Social.

Кто такой Джордж Сорос

Джордж Сорос — американский финансист венгерского происхождения, миллиардер и филантроп. Известен своей деятельностью через фонд Open Society Foundations, который финансирует проекты, связанные с демократией, правами человека, образованием и поддержкой гражданского общества.

Сорос часто становился мишенью критики со стороны консервативных политиков и правых движений. Его обвиняют в поддержке либеральных инициатив, влиянии на международную политику и вмешательстве во внутренние дела разных стран.

Почему Трамп атакует Сороса

Критика Сороса со стороны Трампа и его сторонников связана с несколькими факторами.

Финансирование либеральных инициатив: структуры Сороса поддерживают активистов и НКО, выступающих против политики Трампа.

Подозрения в поддержке протестов: консерваторы уверены, что Сорос через свои фонды влияет на массовые акции протеста в США.

Политическая борьба: Сорос известен как спонсор Демократической партии и ее кандидатов, что делает его естественным противником Трампа и республиканцев.

Что будет дальше

Обещание Трампа "заняться Соросом" в правовом поле может вылиться в попытку инициировать расследование в рамках закона RICO, который применяется против организованных преступных группировок. Однако эксперты отмечают, что доказать подобные обвинения крайне сложно, а заявления президента во многом носят политический характер.

Тем не менее, тема Сороса снова стала частью внутриполитической борьбы в США, где фигура миллиардера традиционно используется как символ противостояния либеральных и консервативных сил.