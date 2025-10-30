Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился начать испытания американского ядерного оружия, объяснив это необходимостью поддерживать паритет с Россией и Китаем, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пост в Truth Social.

Соединённые Штаты обладают самым большим арсеналом ядерного оружия в мире. Этого удалось достичь, включая полное обновление и модернизацию существующих боезарядов, в ходе моего первого срока. Из-за колоссальной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора! Россия — вторая, Китай — далеко позади, но догонит в течение пяти лет. Поэтому я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях, — написал американский лидер в своей соцести.