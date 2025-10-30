Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился начать испытания американского ядерного оружия, объяснив это необходимостью поддерживать паритет с Россией и Китаем, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пост в Truth Social.
Соединённые Штаты обладают самым большим арсеналом ядерного оружия в мире. Этого удалось достичь, включая полное обновление и модернизацию существующих боезарядов, в ходе моего первого срока. Из-за колоссальной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора! Россия — вторая, Китай — далеко позади, но догонит в течение пяти лет. Поэтому я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равных условиях, — написал американский лидер в своей соцести.
Трамп подчеркнул, что процесс подготовки начнётся немедленно.
Самое читаемое
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- "Лукойл" не уходит из Казахстана: компания инвестирует миллиарды в добычу и переработку
- В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев
- 76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
- Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Астане