Трамп поручил прекратить переговоры с Ираном – CNN

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить контакты с Ираном по поводу возможной сделки. Соответствующее указание получили представители его переговорной команды, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Вашингтон также уведомил политических союзников об изменении подхода к Ирану. Если ранее американская сторона рассчитывала на скорое достижение договоренностей, теперь США намерены усилить давление на Тегеран и ждать готовности иранского руководства пойти на уступки.

Переговорщикам поручили не контактировать с Тегераном

Как утверждают источники CNN, Трамп дал указание своей переговорной команде не взаимодействовать с иранской стороной. В нее входят зять президента Джаред Кушнер, вице-президент Джей Ди Вэнс и специальный посланник Стив Уиткофф.

Решение было принято несмотря на то, что предыдущие контакты с Ираном источники телеканала характеризовали как позитивные.

Причиной изменения позиции, по их данным, стало недовольство Трампа тем, что Тегеран не готов соглашаться на выдвинутые Вашингтоном требования.

Американский президент намерен дождаться, пока руководство Ирана продемонстрирует готовность заключить устраивающую США сделку, и только после этого рассматривать возможность возвращения к переговорам.

Сам Трамп ранее заявил в своей социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты сейчас не ведут и не планируют вести переговоры с Ираном.