  • 7 Декабря, 19:21

Трамп поручил расследовать возможный ценовой сговор в пищевой отрасли США

Решение президента связано с усиливающимся недовольством американцев ростом стоимости жизни.

Сегодня, 18:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11
95
Фото: Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп распорядился Министерству юстиции и Федеральной торговой комиссии (ФТК) провести расследование цепочек поставок продовольствия на предмет возможного фиксирования цен и иных антиконкурентных действий, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Под проверку подпадают отрасли, связанные с производством мяса, семян, удобрений и других ключевых продуктов.

В опубликованном на сайте Белого дома исполнительном указе Трамп поручил создать специальную целевую группу, которая должна выявить нарушения и оценить, может ли контроль над продовольственными секторами со стороны иностранных компаний представлять угрозу национальной безопасности США.

По данным Bloomberg, решение президента связано с усиливающимся недовольством американцев ростом стоимости жизни.

Ранее, в прошлом месяце, Трамп уже инициировал расследование в отношении мясоперерабатывающей промышленности, обвиняя "преимущественно иностранные" компании в росте цен на говядину.

Самое читаемое

Наверх