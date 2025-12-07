Президент США Дональд Трамп распорядился Министерству юстиции и Федеральной торговой комиссии (ФТК) провести расследование цепочек поставок продовольствия на предмет возможного фиксирования цен и иных антиконкурентных действий, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Под проверку подпадают отрасли, связанные с производством мяса, семян, удобрений и других ключевых продуктов.

В опубликованном на сайте Белого дома исполнительном указе Трамп поручил создать специальную целевую группу, которая должна выявить нарушения и оценить, может ли контроль над продовольственными секторами со стороны иностранных компаний представлять угрозу национальной безопасности США.

По данным Bloomberg, решение президента связано с усиливающимся недовольством американцев ростом стоимости жизни.

Ранее, в прошлом месяце, Трамп уже инициировал расследование в отношении мясоперерабатывающей промышленности, обвиняя "преимущественно иностранные" компании в росте цен на говядину.