Трамп поручил составить план вторжения в Гренландию
Ранее он неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США.
Президент США Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить детальный план вторжения в Гренландию, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщила британская еженедельная газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники.
Отмечается, что Трамп желает присоединить Гренландию на основании ее "стратегического положения и минеральных богатств". Ранее он неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США.
Еще во время своего первого срока Трамп предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность, что ее можно аннексировать. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.
