Трамп после сделки с Ираном заявил о планах заняться войной России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана Вашингтон сосредоточится на поиске решения конфликта между Россией и Украиной. Такое заявление американский лидер сделал на саммите G7 после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

По словам Трампа, 14 июня он провел телефонные разговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным, назвав обе беседы «очень хорошими».

После того как мы разберемся с Ираном, мы сосредоточимся на России и Украине, — заявил Трамп журналистам.

Сам меморандум между США и Ираном был подписан в онлайн-формате. Со стороны Исламской Республики документ подписал спикер парламента Mohammad Bagher Ghalibaf. Детали соглашения пока не раскрываются — ожидается, что текст документа будет опубликован в ближайшие дни, а официальная церемония подписания пройдет в Швейцарии.

Трамп подтвердил факт заключения сделки и вновь подчеркнул, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, санкции против Тегерана сохранятся до выполнения иранской стороной взятых обязательств. О достижении договоренностей между Вашингтоном и Тегераном стало известно в ночь на 15 июня. Теперь, как следует из заявлений Трампа, следующим внешнеполитическим приоритетом Белого дома может стать урегулирование войны между Россией и Украиной.